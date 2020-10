Accor ouvre son premier hôtel TRIBE eu Europe à Paris

Accor vient d'ouvrir la première adresse européenne de sa nouvelle marque Tribe à Paris.



TRIBE Paris Batignolles dispose de 79 chambres : incluant des singles, des doubles mais également des twins et des chambres communicantes. L'établissement propose des espaces de co-working, une salle de fitness, un jardin privé et un restaurant-bar.



« Tribe est un collectif qui pense que l’hôtellerie peut être sans cesse réinventée pour être plus design et pointue tout en restant authentique et abordable. Tribe Paris Batignolles a été pensé dans cette philosophie et aucun détail n’en est le fruit du hasard. Ce nouveau lieu de vie va s’ancrer dans la communauté si créative de ce quartier connu dans le monde entier . » explique AntoineDubois, SVP GlobalMarketing Strategy chez Accor.



Dans les chambres les TV sont équipées du système Chromecast, et les salles de bain sont dotés de produits d'accueil Kevin Murphy.