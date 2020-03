Aegean Airlines va supprimer progressivement la majorité des vols à l'International "nouvelles mesures drastiques"

En raison de la propagation du coronavirus, Aegean Airlines va progressivement supprimer ses vols à l'international et réduire son programme sur le réseau national.

Mercredi 18 Mars 2020

Aegean Airlines est obligée de procéder à de " nouvelles mesures drastiques de réduction " de son réseau, en raison de la propagation du coronavirus.



Dans les prochains jours et jusqu'à la fin du mois d’avril, la majorité des fréquences du réseau international seront progressivement supprimées et le réseau national sera lui aussi considérablement réduit en termes de fréquences.



Un service minimum vers les principales destinations de l’Union Européenne et vers toutes les destinations domestiques sera maintenu pour le moment.



"À l’heure actuelle, l'objectif principal d’Aegean Airlines demeure naturellement de contribuer à la résolution de la crise sanitaire et de protéger au mieux ses passagers et ses employés. En outre, en coopération avec les autorités grecques, Aegean Airlines a effectué et est en mesure d'effectuer, sur demande, des vols de rapatriement à partir de destinations qui ne sont plus desservies."

La compagnie aérienne a déjà mis en place une politique de modification de réservation sans frais pour ses passagers s'ils souhaitent reprogrammer leur voyage à une date ultérieure.



Pour les passagers dont les vols sont annulés et qui ne souhaitent pas immédiatement effectuer une nouvelle réservation, Aegean Airlines offrira désormais un bon d’achat d'une valeur égale à celle du billet original. Le bon peut être utilisé par le passager sur n'importe quelle ligne du réseau d'Aegean Airlines et d'Olympic Air pendant un an après son émission.

