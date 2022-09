Aérien : La baisse des capacités est-elle inquiétante ?

18 millions de sièges ont été retirés lors des 7 derniers jours selon OAG

L'aérien a connu un bel été et se rapproche des niveaux de 2019. Dans cette embellie, il subsiste un point noir : l'avenir. Alors que 1,34 milliard de sièges sont programmés jusqu’à fin octobre, les compagnies commencent à revoir leurs copies et ajuster leur capacité. Près de 18 millions de sièges ont été retirés de la vente (1,4% de ceux proposés la semaine dernière), selon OAG. Le retrait le plus important se situe aux USA, avec 8 et 10% des capacités supprimées, par les principales compagnies.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 1 Septembre 2022

Lu 176 fois