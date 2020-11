Aérien : qu'est-ce que le "IATA Travel Pass" censé rouvrir les frontières ?

Qu'importe le pays ou le continent, le tourisme international reste définitivement à l'arrêt.



L'épidémie ayant repris de plus belle en Europe et aux Etats-Unis, les avions sont en grande quantité toujours cloués au sol. Pour permettre une reprise, IATA a décidé de développer son propre produit devant créer de la confiance entre les Etats.



L'association annonce finaliser son "IATA Travel Pass" qui se veut comme " un laissez-passer de santé numérique " qui soutiendra la réouverture en toute sécurité des frontières.



Ainsi, le " IATA Travel Pass " doit à terme gérer et vérifier le flux sécurisé des informations nécessaires sur les tests ou les vaccins entre les gouvernements, les compagnies aériennes, les laboratoires et les voyageurs.



Si les Etats ont besoin de s'assurer de la véracité des tests, les compagnies selon IATA disposent " de moyens de vérifier l'authenticité des tests et l'identité de ceux qui présentent les certificats de test. "



Elles peuvent fournir des informations précises à leurs passagers sur les exigences de test et de vérifier qu'un passager satisfait aux exigences de voyage.