Aérien : quel est le bilan estival en Europe ?

Pour être clair, nous sommes sur une activité en partie saisonnière, il va manquer du volume, du chiffre d'affaires et de la rentabilité, aux acteurs par rapport à ce qu'ils avaient budgétisé sur l'été 2021.



Si je n'ai pas encore les chiffres arrêtés, d'ores et déjà, nous craignons que l'été 2021 soit moins bon que l'été 2020,

La France n'est pas une mauvaise élève mais se range dans la moyenne européenne.Si les vols domestiques ont retrouvé fier allure, les arrivées et les départs internationaux ont atteint 70% des chiffres de 2019. Des statistiques qui ne révèlent rien sur la réussite de la saison, puisque le taux de remplissage ds appareils n'est pas communiqué. analysait alors Alain Battisti, le président de la FNAM.Dans le même temps, deux pays sont à pointer du doigt à savoir le Royaume-Uni et la Suède. La première destination nommée dépasse à peine la moyenne des vols de l'été 2019 (51%), avec surtout un large déficit sur les liaisons internationales.En Suède, le "flygskam" (la honte de prendre l'avion) et/ou les restrictions pour les voyageurs ont fait des ravages, avec un ciel très calme. L'été 2021 n'aura pas fait mieux que 54% de celui avant la pandémie.Les principales destinations de vacances, en revanche, ont connu une reprise rapide en juillet et encore plus en août.A quoi ressembleront l'automne et l'hiver 2021 ? Pour le moment la visibilité est très mauvaise, ce qui laisse craindre une fin d'année morose.