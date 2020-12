Aéroport de Bordeaux : Thierry Couloumiès nommé président par interim

Le Conseil de Surveillance de la société aéroportuaire a pris acte ce jour de la démission de Pascal Personne à partir du 14 janvier 2021 pour impératifs de santé, et a nommé Thierry Couloumiès, actuel Directeur administratif, financier et ressources humaines et membre du Directoire, Président par intérim.



Par ailleurs pour faire face à la crise sanitaire, un plan de résilience et de reprise aéroportuaire a été entériné pour la période 2021-2023.



Pascal Personne avait rejoint l’Aéroport de Bordeaux en 2004, comme Directeur Général.



« Les membres du Conseil de Surveillance saluent l'importance du travail accompli par Pascal Personne durant ses 17 ans de mandat, et le remercient chaleureusement pour son engagement au service du développement de l'aéroport » a déclaré Geneviève Chaux-Debry, Présidente du Conseil de Surveillance de la société aéroportuaire.