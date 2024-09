Aéroports français : passager, qui es-tu ?

Dans les 10 premiers aéroports français et concernant les vols domestiques qui représentent 16% du trafic, les passagers sont à 91% de nationalité française et à 10% étrangère.*



Parmi cette clientèle étrangère, si on considère les pourcentages par continent, les européens sont les plus nombreux. Si l’on se base sur le pays d’origine, les passagers américains arrivent en tête à 12% suivis par les Allemands, les Italiens et les Anglais.



Sur les vols internationaux, qui représentent 84% du trafic, les Français restent majoritaires à 53% et les passagers étrangers sont à 50% parmi lesquels 25% d’Européens.



Au départ vers l’international, là aussi, si l’on regarde le pays d’origine des passagers étrangers, les Américains sont encore les plus nombreux avec 11,7% suivis par le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal.



Suivent l’Algérie et le Maroc à 4,1% et 3,7%.