Ailleurs Business obtient la médaille d'argent EcoVadis

"Nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette médaille d'argent EcoVadis. Cette distinction reflète les efforts et l'engagement de toute notre équipe pour promouvoir des pratiques durables et responsables.



Chez Ailleurs Business, nous croyons fermement que la durabilité est essentielle pour créer de la valeur à long terme, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour nos clients, nos partenaires et la société dans son ensemble."

Coup de cœur

Cette évaluation rentre dans le cadre du programme RSE nommé GreenUP explique David Bernin, Directeur Général Ailleurs Business.A noter également que le groupe Marietton Développement a obtenu le prix «» pour ses marques Business Travel lors des Grands prix de l’écomobilité TGV-Intercités.