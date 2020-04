Air Austral maintiendra seulement 2 vols entre Paris et La Réunion

Air Austral propose la modification des dates des voyages sans pénalité de modification et sans réajustement tarifaire, même entre basse et haute saison.



Si le voyageur souhaite obtenir un avoir, Air Austral propose aujourd'hui plus de souplesse, avec un avoir d'une durée de validité de 1 an à compter de la date de la demande (et non plus de la date d'achat) et la possibilité d'un remboursement total à l'expiration de cet avoir, car, comme expliqué à chacun de ses clients, la compagnie n’est pas en mesure de procéder à un remboursement immédiat des billets.