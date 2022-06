Air Canada contrainte d'annuler des vols intérieurs et internationaux

"Au cours des derniers mois, notre industrie a connu une forte augmentation des voyages, ce qui a créé une pression sans précédent sur tous les aspects du système d'aviation mondial.



Partout dans le monde, les retards de vols et la congestion des aéroports sont récurrents et résultent d'un ensemble complexe de facteurs persistants qui ont un impact sur l'ensemble de l'industrie de l'aviation commerciale et sur nos partenaires du secteur du voyage.



Malgré notre planification détaillée et minutieuse, y compris l'embauche la plus importante et la plus rapide de notre histoire, ainsi que les investissements dans les avions et les équipements, il est maintenant clair que nos opérations ont également été perturbées par les grands défis de l'industrie.



Afin de protéger le reste de notre programme d'été et de vous donner confiance dans notre capacité à assurer des vols de manière cohérente et fiable, nous avons pris la difficile décision de réduire notre programme en juillet et août.



Cette mesure permettra de réduire le nombre de passagers et contribuera à notre stabilité opérationnelle. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, nous procéderons à un certain nombre d'annulations de vols sur nos lignes intérieures et transfrontalières pour le reste de l'été.