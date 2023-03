Air Caraïbes inaugure une nouvelle agence à Cayenne

Air Caraïbes annonce l’inauguration de sa nouvelle agence à Cayenne (Guyane), le 22 mars 2023.



" À l’ère de la digitalisation du secteur, Air Caraïbes fait le choix de conserver un point de vente et d’information physique pour sa clientèle guyanaise" indique un communiqué de presse du transporteur.



À cette occasion, la compagnie aérienne antillaise a mis en place, en plus d’une campagne radio, un jeu concours en agence du 13 au 22 mars 2023 pour offrir cinq billets d’avion à destination de Paris Orly. Le tirage au sort sera effectué le 22 mars lors de l’inauguration.



La nouvelle agence, d’ores et déjà ouverte, est située dans la zone commerciale de Katoury et accueille le public du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.



Air Caraïbes opère jusqu'à sept vols hebdomadaires de Cayenne vers Paris Orly (aller-retour).