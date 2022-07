Air Caraïbes : offres spéciales de sur-classement

Air Caraïbes propose jusqu’au 31 août 2022, des promotions sur ses offres de sur classement UP Class. L’offre UP Class permet aux passagers desde faire l’expérience d’un voyage en accédant à la classe supérieure.Cette offre à durée limitée permet aux voyageurs de profiter d’une réduction de 25% uniquement le jour du départ, ou de 50% en Miles convertibles de 6 mois au jour du départ pour les membres du programme de fidélité Préférence de la compagnie :*Tarifs TTC par pers. et par trajet. Offre valable jusqu’au 31 août 2022 sur les vols transatlantiques, pour un aller simple, selon les remplissages du vol.Service disponible uniquement à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure limite d’enregistrement. Les demandes de surclassement se font par téléphone en contactant notre service Préférence de 6 mois à la veille du départ.L’achat d’un surclassement en classe Madras avec Up Class permet l’accès au salon lounge ainsi que les services Speed Pass et Speed Bag. Le passager achetant un surclassement Up Class cumule les Miles Convertibles et garde la franchise bagages de sa classe d’origine. Offre soumise à conditions et à modification sans préavis, proposée sous réserve de disponibilités et non remboursable. Service non disponible sur les vols opérés en code share.Voyagez en classe Caraïbes ou Madras pour une expérience au confort inégalé. La Classe Caraïbes (Premium Economy) :La classe Caraïbes propose aux voyageurs sérénité et confort :o Sièges confortables s’inclinant à 125°o Cabine spacieuse avec un nombre réduit de siègeso Accès à un coupe-file dans la plupart des aéroports permettant un passage rapide au contrôle de police et de sûretéo Embarquement prioritaireo Franchise bagages en cabine : 1 bagage et 1 accessoire.o Franchise bagages en soute : 2 x 23 kg chacun.o Livraison prioritaire des bagages La Classe Madras (Affaires) :La Classe Madras offre aux passagers une nouvelle dimension luxueuse et spacieuse au voyage :o Sièges s’inclinant en lit horizontalo Menus savoureux régulièrement renouveléso Priorité au sol et accès au salono Franchise bagages en cabine : 1 bagage et 1 accessoire.o Franchise bagages en soute : 2 x 32 kg chacun.o Livraison prioritaire des bagagesPour en savoir plus sur les classes de voyage d’Air Caraïbes, cliquez ici.Pour découvrir l’offre UP Class, cliquez ici.