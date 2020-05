Air Corsica : le port du masque devient obligatoire

Le port du masque sera obligatoire à partir du 11 mai 2020 pour les passagers d'Air Corsica dès le comptoir d’enregistrement, et ce pour l’intégralité de la durée du voyage.



" Aucune carte d’embarquement ne pourra être délivrée aux passagers ne portant pas de masques, ce qui entraînerait alors le refus de l’accès à bord " précise encore la compagnie dans un communiqué de presse.



Tous les bagages doivent être enregistrés afin d’être transportés en soute. Dès lors, l’utilisation des coffres à bagages situés au dessus des sièges n’est plus nécessaire, seuls les petits sacs souples pouvant être placés sous les sièges sont tolérés en cabine.



Les passagers sont par ailleurs invités à ne pas se déplacer en cabine et par conséquent à demeurer assis à leur siège pendant tout le vol. enfin il est demandé d’utiliser de préférence les toilettes situées dans les aérogares afin de réduire l’accès à celles de l’avion pendant le vol.