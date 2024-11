Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique Latine et les Caraïbes mais aussi, le saviez-vous, vers les États-Unis !

Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner. Ce sont des avions de dernières générations qui offrent un confort cabine optimal avec une Classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) qui permet l’accès aux couloirs pour chacun des passagers ; idéal pour les voyages d’affaires.

(*) selon les configurations déployées.



Par ailleurs la classe économique est équipée d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… et disponibles en français), et de connexions USB. Service Wi-Fi à bord (**).

(**) Détails à consulter sur le site Air Europa



- Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro , qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche de l'Amérique Latine et des Caraïbes.