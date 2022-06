Appli mobile TourMaG



Air Europa opère le vol le plus éco responsable de son histoire

La compagnie aérienne rejoint le défi lancé par l'alliance SkyTeam pour adopter des solutions visant à réduire l'impact environnemental du secteur et avancer ensemble vers un avenir durable.



Tris, réduction et recyclage des matières plastiques, menus et restauration responsable à bord avec des produits « zéro kilomètre, Eco pilotage et optimisation des plans de vols ainsi que la facturation des articles en ligne vendus à bord ont été les mesures mises en place pour son vol le « plus vert » jamais opéré.

Il faut souligner que ces différentes mesures appliquées sur ce vol à cette occasion sont déjà déployées pour partie sur les opérations actuelles de la compagnie.

Grace à ce vol, effectué le 06 mai dernier, l’objectif d’Air Europa est l’adoption systématique de l’ensemble de ces mesures pour un développement durable et est de permettre l’accélération des innovations éco-durables afin de réduire l'impact de l'aviation sur l'environnement.



Ce défi (The Sustainable Flight Challenge - TSFC) consiste en une compétition amicale entre 16 compagnies de l'Alliance Skyteam qui pouvaient participer (entre le 01 et 14 mai dernier) au travers de 14 catégories différentes concernant l’éco responsabilité et le développement durable. Les solutions les plus performantes, les bonnes pratiques qui ont été appliquées par les compagnies seront alors retenues et déployées par la suite aux opérations concernées.



Ce vol Air Europa a été opéré le 6 mai entre Madrid et Gran Canaria avec un Boeing 787-9 Dreamliner. Les moteurs ont utilisé du biocarburant (produit à partir d'huile végétale) provenant de la raffinerie Petronor de Bilbao. Cette mesure constitue l’une des avancées des plus abouties participant à la décarbonation du secteur.



Par ailleurs le 787-9, d'une capacité de 339 passagers, est l'un des modèles les plus efficaces du marché, capable de réduire à la fois les émissions et la consommation de carburant de 20 % grâce à son aérodynamisme et à une technologie moteur plus innovante. Enfin, le Boeing 787-9 réduit également son impact acoustique de 60%, ce qui signifie une réduction significative de la pollution sonore pour les populations à proximité des aéroports.



À l’aéroport la société Groundforce (société d'assistance aéroportuaire) en charge du « handling » des appareils au sol (au départ et à l’arrivée) a utilisé ses véhicules équipés des dernières technologies à faibles émissions carbone.



L'exploitation de ce vol, a également été optimisée para des mesures d’Eco pilotage et un plan de vol avec des trajectoires tendues, améliorant la navigation et la consommation en bio carburant de l’appareil. Pour sa part, Enaire a collaboré à la réalisation des procédures de montée et de descente continues (au décollage et à l’atterrissage) permettant de moins solliciter les moteurs. L’objectif global étant une réduction notable des émissions de CO2.



À bord, Air Europa a activé de nombreuses « pratiques durables » qui sont déjà courantes dans ses opérations. L'utilisation de matériaux biodégradables, comme phase préliminaire à la mise en œuvre progressive et totale du "zéro plastique à bord", ainsi que le tri des déchets, une mesure que la compagnie aérienne applique depuis 2006 non seulement dans ses bureaux, mais aussi sur tous ses vols.



Au cours de ce vol, un menu durable et sain a été proposé, composé de produits de saison et « kilomètre zéro », dont l’objectif est de de tenir compte de l’environnement et de s’inscrire aussi dans une approche d’économie circulaire.



Rappelons qu'Air Europa, dans son engagement pour une croissance économique respectueuse de l'environnement, applique déjà de multiples pratiques préconisées par l’OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) qui lui ont permis d'améliorer l'efficacité de ses vols et de répondre à l'objectif stratégique de l’industrie aérienne de réduire de 2 % les taux des émissions totales de gaz à effet de serre.



→ Air Europa opère Saint Domingue, Buenos Aires, Lima, Sao Paulo et Bogota en quotidien.

→ Air Europa accroit à partir de juin ses fréquences vers Miami, la Havane, Cancun, Punta Cana et Panama



