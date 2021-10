Air France-KLM : Delphine Barault nommée directrice des ventes entreprises

Delphine Barault est titulaire d’un DESS en Economie de l’Université d’Aix-Marseille, d’un master en corporate trade mediation-Credits de la Fordham University de New York et est diplômée des programmes « Joint Senior Management » et « Sustainability transition Management » d’HEC.

Delphine Barault a déclaré : « Je suis fière et honorée de reprendre le plus important marché firme d’Air France-KLM et de pouvoir adresser les besoins de tous nos clients, des Petites et Moyennes Entreprises aux acteurs économiques Français majeurs. Avec toutes les équipes du marché France, nous sommes aux côtés des entreprises dans cette période de reprise pour répondre à leurs attentes.»