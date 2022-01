Air France lance la ligne Paris CGD - Québec dès le 17 mai 2022

Air France étoffe son offre au Canada, deuxième marché long-courrier le plus important pour la compagnie en nombre de sièges offerts.



À compter du 17 mai 2022, le transporteur tricolore reliera Paris-Charles de Gaulle à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) avec 3 vols hebdomadaires assurés les mardis, jeudis et samedis.



Les vols seront opérés en Airbus A330-200 équipés des nouvelles cabines de voyage, d’une capacité de 224 sièges (36 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy).



Horaire des vols (en heure locale) :

AF0352 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Québec à 14h40

AF0353 : Départ de Québec à 17h00, arrivée à Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 05h45



Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.