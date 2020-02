Air France prévoit de réduire ses effectifs de 1 500 personnes d'ici 2 ans

L'impact de l'épidémie augmente fortement depuis la semaine dernière, avec des annulations non plus seulement vers la Chine et l'Asie, mais aussi vers l'ensemble des destinations de notre réseau,

" écrit dans ce courrier interne daté de mercredi le directeur financier d'Air France Steven Zaat.Une note interne envoyée aux salariés, que nos confrères des Echos ont pu lire, prévoir de réduire toutes les dépenses qui ne sont liées à l'opérationnel, comme les voyages, les réceptions, les invitations ou encore recours à des consultants.Dans le même temps, les campagnes de promotions et de marketing sont pour le moment reportées, tout comme les nouvelles embauches au sein de KLM.Déjà fragilisée par les low cost, l'industrie aéronautique pourrait connaître une année noire en 2020.