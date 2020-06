Air France : une surcharge GDS (Amadeus) de 12 euros début juillet 2020 ?

" Des négociations sont en cours, sans accord de Private Channel (accord bilatéral entre le GDS et la compagnie, ndlr) et pour ceux qui ne sont pas connectés à NDC, une surcharge s'appliquera.



Aujourd'hui, notre position est de poursuivre les discussions, une chose est sûre avec Amadeus, il n'y a pas de prolongation de private Channe. Reste à voir de quel côté va tomber la décision, " élude le patron d'Air France.



L'accord avec le GDS prend fin dans quelques jours, si les discussions échouent, une surcharge de 12 euros sera appliquée.



Un supplément qui serait le malvenu, alors que les agences réouvrent et doivent se charger des reports, enregistrés à la pelle avec l'ordonnance.



Air France a bien compris qu'elle ne pouvait pas continuer à agir de la sorte et des modifications ont été faites, sans doute sous la pression du Gouvernement.



" Les remboursements s'appliquent à tous les vols annulés et de façon automatique partir du 1er juillet, même en GDS, " explique Sébastien Guyot, le directeur des ventes entreprises et agences chez Air France-KLM.



Aujourd'hui, il existe une alternative avec soit un remboursement soit un avoir, sous forme d'EMD.



" Ainsi, les agences peuvent garder le Passenger Name Record (PNR) ouvert, permettant de limiter les manipulations et d'annuler le billet par la suite.



Au niveau des délais, le fait de passer de DPS Link à EMD, devrait permettre d'accélérer le traitement des dossiers, " rapporte le responsable.



Tout doucement Air France se veut vertueuse, mais rien ne dit que l'indemnité versée aux agences de voyages sera revalorisée...