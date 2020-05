Air Madagascar suspend ses vols de/vers la France jusqu'au 15 juin 2020

Face à la persistance de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 et conformément au prolongement de la suspension jusqu’au 18 mai 2020 des liaisons aériennes de/vers Madagascar annoncé par la Présidence de Madagascar le lundi 4 mai, ainsi qu’aux décisions similaires prises par les gouvernements de plusieurs pays, dont des destinations desservies par Air Madagascar la compagnie annonce :



- La suspension des vols vers et depuis la France métropolitaine et les DOM- TOM est prolongée jusqu’au 15 juin 2020 inclus



- Les vols vers et en provenance de l’Union des Comores sont suspendus jusqu’au 20 mai 2020 inclus



- Les vols vers et en provenance de l’Ile Maurice sont suspendus jusqu’au 1er juin 2020 inclus



En complément de ces ajustements, la suspension de la ligne de et vers la Chine jusqu’au 30 juin 2020 déjà̀ annoncée par la compagnie reste également en vigueur.