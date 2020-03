Air Madagascar suspendra ses vols dès le 20 mars 2020

Le 17 mars 2020, la Présidence de la République de Madagascar a décrété la suspension de toutes les liaisons aériennes internationales vers et depuis Madagascar à compter du vendredi 20 mars 2020 pour une durée de 30 jours à compter de cette date.



En conséquence, Air Madagascar informe sa clientèle et le public que l’intégralité de ses vols internationaux (long-courriers et régionaux) est suspendue à partir du vendredi 20 mars 2020 à minuit jusqu’au lundi 20 avril 2020 à 23h59.



Conformément aux précédentes directives toujours en vigueur, cette suspension prend effet dès ce jeudi 19 mars à minuit pour tous les vols entre Madagascar et l’Europe, l’Ile de La Réunion et Mayotte.