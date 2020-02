Air Sénégal lance des vols vers Genève

La compagnie aérienne Air Sénégal poursuit le développement de son réseau en Europe et lance des vols en direction de Genève (Suisse) à compter du 18 juin 2020.



Ce sera la 4ème destination de la compagnie en Europe. Les trois vols hebdomadaires seront opérés les lundis, jeudis et samedis entre l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar (AIBD) et l’aéroport international de Genève-Cointrin.



C’est un Airbus A321 configuré en bi-classes, économique et affaires, qui effectuera les rotations.



Horaires des vols :



DSS - GVA Départ 00h40 Arrivée : 08h25 HC410 1/4/6

GVA – DSS Départ 09h55 Arrivée : 13h50 HC409 1/4/6