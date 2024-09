Air Transat, c’est le Canada à prix doux, mais aussi le Mexique et les Caraïbes !

Nous proposons unepublics plus ou moinspour répondre au mieux aux attentes et besoins de chacun :: notre tarif le plus bas, sans bagage, ni modifiable, ni remboursable.: notre meilleur rapport qualité-prix incluant un bagage enregistré et la sélection de sièges, modifiable sans frais et remboursable avec frais.: le tarif offrant la plus grande flexibilité, modifiable et remboursable sans frais et incluant 2 bagages enregistrés, la sélection de siège ainsi que des services prioritaires à l’aéroport.: sélection de siège, 2 bagages enregistrés, services prioritaires à l’aéroport, repas gourmet avec possibilité de le réserver, modification sans frais, remboursable avec frais.: sélection de siège Club, 2 bagages enregistrés, services prioritaires à l’aéroport, repas gourmet avec possibilité de le réserver, modification sans frais, remboursable sans frais.► Plus d’informations cliquer ici