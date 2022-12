AirBnb : New York durcit encore les règles de location courte durée

Vous rêviez de croquer la grosse pomme ? De visiter la Statue de la Liberté et de déambuler sur la 5e Avenue les bras chargés de paquets... Et vous aviez envisagé une petite location en essayant de trouver dans un appartement sur Airbnb ?Et bien sachez queest strictement encadrée. Et la Mairie de New York a renforcé une nouvelle fois les règles qui encadrent la location d'appartements courte durée dans la ville, comme l'explique le site spécialisé CNewYork. Ces nouvelles dispositions concernent toutes les plateformes de type Airbnb à New York aux Etats-Unis. Ainsi à compter du 9 janvier 2023, les propriétaires de biens immobiliers devront apporter. Ils devront égalementet qu'ils n'ont pas réservé une chambre avec une porte spécialement dédiée pour les voyageurs.Il sera demandé un plan de l'habitation.Les propriétaires qui ne pourraient pas justifier que la location de vacances est bien leur résidence principale encourent une amende 5000 dollars. Quant aux plateformes qui ne vérifieront pas que les propriétaires habitent bien dans le bien mis en location pourraient se voir infliger une amende de 1500 dollars.