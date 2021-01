Airbus : au niveau des commandes, quel est le bilan de l'année 2020 ?

L'année 2020 restera pour le secteur du tourisme dans son ensemble comme une année noire et pour l'arien plus particulièrement.



Plombé par les mesures restrictives des gouvernements et les difficultés économiques de ses acteurs, le ciel mondial a vu rouge et continue de le voir. Airbus a publié son bilan industriel de l'exercice 2020 et celui-ci est moins dramatique que les chiffres des compagnies.



Le constructeur européen annonce avoir réalisé 566 livraisons d'avions commerciaux, soit 34% de moins qu'en 2019. Une baisse qui fait surperformer Airbus par rapport à son secteur.



Mieux même, le constructeur a enregistré 383 nouvelles commandes d'avions, dont 268 commandes nettes, pour un carnet de commandes de7 184 avions.



La famille A320 a remporté 296 nouvelles commandes, incluant 37 A321XLR. Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a remporté 23 nouvelles commandes, dont deux A330 et 21 A350.