Alpitour France : Céline David rejoint l'équipe commerciale

Alpitour France étoffe son équipe commerciale avec l'arrivée de Céline David en charge du secteur Hauts de France, Normandie, Belgique, Paris (6e, 7e, 8e, 11e et 19e) et Val d'Oise.Après 10 ans passés en tant que conseillère voyages chez Vacances Transat puis Promoséjours jusqu'en 2017, elle intègre le nouveauen qualité de déléguée Commerciale sur la région parisienne et le grand Ouest.Elle rejoint ensuite l'équipe commerciale B2B de Fram dès 2018 jusqu'en février 2022. Elle devient en parallèle, secrétaire générale de l’association des commerciaux du tourisme « Normacom ».Chez Alpitour France, Céline David sera en charge de la promotion de des marques : BRAVO CLUB et SEA CLUB.