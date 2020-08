Amadeus renouvelle son accord de distribution avec Air New Zealand

Amadeus vient de renouveler son accord de distribution pluriannuel avec Air New Zealand, qui mettra ses tarifs et son contenu à la disposition des agences de voyages à travers Amadeus Travel Platform.



Les distributeurs auront accès au calendrier des vols de la compagnie, aux changements de chargement, aux seat map et aux services additionnels, dont les mises à jour en temps réel.