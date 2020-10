Amazon Explore : Amazon travaille avec des TO pour des voyages... virtuels

Contrairement à Airbnb, qui propose des expériences en présentiel et dans le pays, Amazon propose donc de visiter des lieux, des villes devant son ordinateur.



Les sessions durent entre 30 à 60 minutes et peuvent être annulées ou reportées avec un préavis de 24 heures, les expériences ne sont disponibles que sur ordinateurs et non sur mobiles !



Si Google Earth ou Maps permettent d'explorer le monde, comme un oiseau ou un petit homme vert le ferait depuis sa planète, sur Amazon Explore l'exploration se fait à hauteur d'humain.



Les expériences virtuelles elles-mêmes seront guidées par des experts locaux formés et soutenus par Amazon. Il s'agit d'une session individuelle entre l'hôte et le spectateur, activée par une vidéo et un micro bidirectionnel pour une communication en temps réel.



L'objectif étant de donner la sensation à la personne devant son écran d'être sur les lieux. Si le spectateur peut interagir, il pourra aussi acheter.



Certaines expériences, mais pas toutes, sont également compatibles avec les achats.



Amazon affirme que la nouvelle plate-forme offre plus d'opportunités aux propriétaires de petites entreprises qui cherchent à générer des revenus supplémentaires, y compris les commerçants, les guides locaux, les chefs, les stylistes, les artistes et les artisans, par exemple.



Alors à quand l'arrivée d'Amazon dans le voyage ? Avec des marges restreintes et un marché totalement arrêté, ce n'est pas pour 2020.