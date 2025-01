Anvers, une ville qui brille comme un diamant

KMSKA. Enigmatiques, ces cinq lettres désignent à Anvers le Musée Royal des Beaux-Arts. Ici tout le monde connait.



Impossible de le louper au cœur du quartier sud. Un endroit charmant où les amoureux d’art et de culture seront gâtés. On trouve là les galeries, les bistrots branchés.



Majestueux, le Musée Royal des Beaux-Arts est un des plus beaux bâtiments de la ville. Il a récemment rouvert ses portes après de grands travaux pour présenter sept siècles d’art, des primitifs flamands aux impressionnistes.



Dans une nouvelle scénographie on retrouve, bien sûr, Rubens, Van Dyck et Van Eyck et l’admirable Madone de Fouquet.



Dix nouvelles salles présentent la plus grande collection de James Ensor, mais aussi des œuvres de Rik Wouters, Magritte, Modigliani et bien d’autres encore.



La visite se fait à la carte. Au choix, on déambule seul avec une application du musée ou on rejoint un groupe avec guide. On peut même pénétrer dans l’atelier de Rubens ou faire preuve d'imagination.