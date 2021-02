Arabie Saoudite: le royaume interdit l'entrée aux voyageurs provenant de 20 pays

"Une source officielle au Ministère de l'Intérieur a déclaré qu'en référence à la déclaration publiée le 13/01/2021 concernant l'interdiction de voyager dans un certain nombre de pays en raison de l'épidémie persistante de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), conformément aux mesures de prévention et de précaution recommandées par les autorités sanitaires du Royaume d'Arabie Saoudite, et dans le cadre de ses efforts incessants pour contrôler et prévenir la propagation du COVID-19, ainsi qu'en raison de l'importance de maintenir la situation épidémiologique et publique de santé dans le pays, le Ministère de l'Intérieur a annoncé qu'une suspension temporaire d'entrée dans le Royaume d'Arabie Saoudite a été appliquée aux non-ressortissants venant de chacun des pays suivants: de la République d'Argentine, République fédérale du Brésil , République arabe d'Égypte, République française, République fédérale d'Allemagne, République de l'Inde, République d'Indonésie, Irlande, République d'Italie, Japon, République du Liban, République islamique du Pakistan, République du Portugal, République d'Afrique du Sud, Royaume de Suède, Confédération suisse, République de Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique. La suspension temporaire inclut quiconque venant d'autres pays s'il est passé par l'un des pays susmentionnés au cours des 14 jours précédant la demande d'entrée dans le Royaume. La source a ajouté que les citoyens, diplomates, professionnels de la santé et leurs familles en provenance des pays susmentionnés ou ceux qui ont transité par l'un de ces pays au cours des 14 jours précédant leur retour au Royaume entreront dans le Royaume conformément aux mesures de précaution imposées par le Ministère de la Santé. Le ministère a précisé que la suspension temporaire entrera en vigueur le 03/02/2021 à 21h00" .