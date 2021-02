Arabie Saoudite: report de l'ouverture des frontières

Comme l'indique le Quay d'Orsay dans ses Conseils aux Voyageurs , les voyageurs, quel que soit le pays de provenance et âgés de 8 ans et plus, doivent présenter, lors de l’enregistrement auprès de la compagnie aérienne et à l’arrivée sur le territoire saoudien,en Arabie Saoudite.A l'arrivée dans le pays, les ressortissants non-saoudiens en provenance de pays dans lesquels des cas de la 2ème souche du COVID ont été enregistrés, dont la France, doivent respecteret effectuer un test PCR le 6ème jour suivant leur entrée sur le territoire.Malgré cette annonce de report de l'ouverture des frontières,, et en commande simplifiée, en français, auprès d'Action-Visas . L'e-Visa est valable, dès approbation, pour une année et permet d'effectuer plusieurs séjours (multiple entrées) de 90 jours dans le Royaume d'Arabie Saoudite (dès levée totale des restrictions de voyages) pour des visites touristiques, familiales/proches, assister à des évènements officiels ou effectuer le petit pèlerinage (Omra).Action-Visas est également agréée par l’Ambassade d’Arabie-Saoudite en France pour l’obtention de tous les autres types de visas , dont la délivrance est actuellement assurée, et la légalisation de documents privés ou commerciaux.Tenez-vous informé des dernières actualités internationales sur les formalités voyages, directement en provenance des ministères et ambassades, sur les pages de TourMaG.com ou auprès d'Action-Visas.com