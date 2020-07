A partir de 730€Au cœur des Préalpes, le Parc naturel régional du Vercors vous accueille comme il se doit : son relief doux et atypique, sa large palette de paysages, sa faune, sa flore et l’architecture de ses petits villages font du « Pays des Quatre Montagnes » un vrai paradis pour les marcheurs contemplatifs.Votre guide (appelons-le Sam), fier de son pays, vous conte au détour de vos randonnées quotidiennes, les plus beaux secrets de ce plateau verdoyant, de ses gorges et crêtes calcaires étincelantes.Sam vous invite à des rencontres magiques : foulez les alpages fleuris d’épilobes et de lys martagon, prenez de la hauteur pour rencontrer le bouquetin et l’aigle royal, ouvrez grand les yeux à l’affût d’une trace de loup... Le soir venu, vous nagez dans le bien-être, dans ce gîte tout confort où vous ne manquez pas d’être choyés par vos hôtes : cuisine maison (locale et bio), spa naturel (sauna et jacuzzi chauffé au feu de bois) et « jardin zen »…où vous dégustez les saveurs apéritives du pays ! ...Nous, oui ! Prêts à vous ouvrir les portes de cet écrin naturel qui mérite d’être partagé...NB : Arcanson s’est adapté pour vous accueillir en toute quiétude !En cette période exceptionnelle, nous avons aménagé notre maison et notre organisation pour répondre aux dispositions sanitaires en vigueur. Une chose n’a pas changé : la convivialité, si chère à ces moments de vie partagés, l’ADN d’Arcanson !