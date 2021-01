Arêches-Beaufort (Savoie) : l'équipe de France de skicross s'entraîne pour la Coupe du Monde

Si les remontées mécaniques restent fermées au grand public, les sportifs de haut niveau, eux, peuvent continuer à s'entraîner.



C'est le cas de tous les athlètes hommes & femmes de l'équipe de France, coachée par Arnaud Bovolenta, vice-champion olympique de skicross en 2014, et nouvel entraîneur.



Il est ici à domicile puisqu'il est originaire d'Arêches-Beaufort où il a même une piste de skicross à son nom. Les athlètes étaient en entraînement tous les matins de 9h à 12h au Planay avec au programme du géant pour travailler la longueur et les courbes et des entraînements aux départs sur le bas de la piste.



Après un début un peu difficile en Autriche et en Suisse, les athlètes de l'équipe de France de skicross ont su se reprendre à l'occasion de l'étape de Val Thorens qui a eu lieu en décembre avec 3 podiums (1 victoire et une 3ème place chez les hommes et une 2ème place chez les femmes).



Ils s'entraînaient donc activement en vue des prochaines étapes de la Coupe du Monde de Skicross : la Suède du 20 au 24 janvier et l'Allemagne du 29 au 31 janvier.



Ils reviennent s'entraîner au slalom géant mardi prochain.