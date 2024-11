Au bout de la route, le Kirghizstan…

Quatre mois « d’alpages » dans des conditions rudimentaires et sous un air plus rare, à utiliser l’eau de pluie et des « toilettes sèches » (quatre tôles et un trou dans le sol).



Elmira fait la moue quand on lui en parle. Dans ses habits traditionnels (chaussettes rouges et blanches, bas en laine, robe noire épaisse et foulard coloré sur la tête), elle admet à demi-mot que la vie est dure à 3 000 m. Elle est infirmière, sans travail et veille sur ses enfants Adelina, 5 ans, joues rosies par le froid, et Nur Sultan, 2 ans.



Elle est l’épouse de Juma, fils de Tolok et d’Aitchurok. Leur quotidien ? Traire les vaches et les juments. Les déplacer au gré des pâturages. Veiller à ce que le loup n’attaque pas la nuit… Sans surprise, Aitchurok et Elmira s’affairent plutôt aux tâches ménagères.



Et s’occupent de leurs rares clients, des touristes comme nous qui découvrent cette vie austère… et les bienfaits de la soupe et du thé, immuables fortifiants pour montagnards fatigués.