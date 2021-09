Automne 2021 : Les Croisières Festival d’Automne et le Danube !

offre une diversité culturelle et naturelle exceptionnelle tout au long de sa course. Depuis sa source en Forêt Noire jusqu’à son embouchure en Mer Noire il est le deuxième plus long fleuve d’Europe (après la Volga). Le Danube traverse de nombreuses capitales européennes :. Toutes ces capitales sont des escales immanquables de nos croisières.CroisiEurope propose un large panel de programmes de croisières. De 5 à 13 jours, vos clients pourront voyager dans les 8 pays traversés par le Danube : l’Allemagne, l’Autriche, la République Slovaque, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie et la Roumanie. Une occasion unique pour eux de s’immiscer au cœur de la richesse de l’Europe centrale à bord de navires à taille humaine !