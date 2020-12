Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : un vaste plan de relance pour la montagne cet hiver

Face aux annonces gouvernementales et à la fermeture des remontées mécaniques jusqu'au 7 janvier 2020, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme active un arsenal d'actions avec différents partenaires.



Ce plan ce traduit à travers 3 objetcifs : " donner envie de « montagne » à travers des actions de communication et d'influence collectives ", promouvoir les destinations de montagne (actions médias BtoC) et stimuler les ventes en France (puis en Europe dès que ce sera possible), envers des cibles BtoC et BtoB.



Un investissement de 1,8M€ a été consenti sur l'hiver qui, grâce à un effet de levier ont engendré un investissement global partenaires de 3,3M€.



Dès mi-janvier, un habillage complet de la gare de Lyon immergera les parisiens dans l'univers de montagne enneigée, des spots TV sur France 2 & France 5 en appui à la campagne de France Montagne #cetHiverJeSkie conforteront les envies de vacances à la montagne; des publi-rédactionnels et annonces presse dans les médias régionaux et nationaux complèteront le dispositif ainsi qu'une communication importante sur les réseaux sociaux et sur le web avec des bannières et des replays de notre film hiver.



Une campagne en radio locale dans l'ensemble des villes de la région et frontalière sera menée en amont des week-ends les plus attractifs pour la clientèle de proximité.