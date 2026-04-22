Aventure : Travelbase veut s’imposer comme un acteur majeur en Europe [ABO]

« Travelbase est l’antithèse du all inclusive. On est vraiment axé sur de l’aventure et plutôt sur des expériences immersives assez niches »,

« Notre cible, c’est plutôt des personnes qui veulent voyager en autonomie, à deux minimum. Nous, nous gérons toute la logistique : itinéraire, hébergements, activités ou encore aspects logistiques »

« Les départs se font à dates fixes, pour plusieurs groupes, mais l’expérience reste flexible. Chacun peut choisir de voyager de son côté ou d’échanger avec d’autres participants rencontrés en chemin »,