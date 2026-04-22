Aventure : Travelbase veut s’imposer comme un acteur majeur en Europe [ABO]

Travelbase est aujourd’hui présente dans plus de 60 destinations, principalement en Europe, en Afrique et en Asie. @travelbase
Créée en 2010, l’agence de voyages Travelbase se positionne sur le créneau du voyage d’aventure et propose une grande diversité de formats, du road trip au trek, en passant par le kayak ou le tuk-tuk.
« Travelbase est l’antithèse du all inclusive. On est vraiment axé sur de l’aventure et plutôt sur des expériences immersives assez niches », explique Charlotte Bocquet, directrice France de Travelbase.
Travelbase s’adresse avant tout à des voyageurs qui souhaitent rester libres dans leur manière de découvrir une destination. « Notre cible, c’est plutôt des personnes qui veulent voyager en autonomie, à deux minimum. Nous, nous gérons toute la logistique : itinéraire, hébergements, activités ou encore aspects logistiques », explique Charlotte Bocquet.
Une fois sur place, les clients sont accompagnés au départ, puis évoluent en autonomie. Ils disposent d’outils pratiques comme un roadbook, un GPS ou une application dédiée.
« Les départs se font à dates fixes, pour plusieurs groupes, mais l’expérience reste flexible. Chacun peut choisir de voyager de son côté ou d’échanger avec d’autres participants rencontrés en chemin », complète la directrice France de Travelbase.
« Travelbase est l’antithèse du all inclusive. On est vraiment axé sur de l’aventure et plutôt sur des expériences immersives assez niches », explique Charlotte Bocquet, directrice France de Travelbase.
Travelbase s’adresse avant tout à des voyageurs qui souhaitent rester libres dans leur manière de découvrir une destination. « Notre cible, c’est plutôt des personnes qui veulent voyager en autonomie, à deux minimum. Nous, nous gérons toute la logistique : itinéraire, hébergements, activités ou encore aspects logistiques », explique Charlotte Bocquet.
Une fois sur place, les clients sont accompagnés au départ, puis évoluent en autonomie. Ils disposent d’outils pratiques comme un roadbook, un GPS ou une application dédiée.
« Les départs se font à dates fixes, pour plusieurs groupes, mais l’expérience reste flexible. Chacun peut choisir de voyager de son côté ou d’échanger avec d’autres participants rencontrés en chemin », complète la directrice France de Travelbase.
Une présence internationale en développement
Travelbase est aujourd’hui présente dans plus de 60 destinations, principalement en Europe, en Afrique et en Asie. En 2025, plus de 60 000 voyageurs ont été accompagnés.
« La France représente un peu plus de 30 % du chiffre d’affaires, aux côtés d’autres marchés européens comme la Belgique, les Pays-Bas ou l’Allemagne, ainsi que d’une clientèle internationale », précise Charlotte Bocquet.
L’entreprise compte 110 salariés et environ 300 guides sur le terrain. Son activité repose essentiellement sur le B2C.
Elle revendique également des prix accessibles. « Il faut compter moins de 1 000 euros pour un voyage en Europe et aux alentours de 2 000 euros pour un séjour sur un autre continent. Nous travaillons en direct avec les partenaires locaux, il n’y a pas d’intermédiaires », justifie Charlotte Bocquet.
« La France représente un peu plus de 30 % du chiffre d’affaires, aux côtés d’autres marchés européens comme la Belgique, les Pays-Bas ou l’Allemagne, ainsi que d’une clientèle internationale », précise Charlotte Bocquet.
L’entreprise compte 110 salariés et environ 300 guides sur le terrain. Son activité repose essentiellement sur le B2C.
Elle revendique également des prix accessibles. « Il faut compter moins de 1 000 euros pour un voyage en Europe et aux alentours de 2 000 euros pour un séjour sur un autre continent. Nous travaillons en direct avec les partenaires locaux, il n’y a pas d’intermédiaires », justifie Charlotte Bocquet.
WeAdventures, dse petits groupes de voyageurs solos
« Dernièrement, nous avons lancé le Kirghizistan, c’est un pays incroyable mais compliqué en terme de logistique », souligne Charlotte Bocquet. @travelbase
Travelbase poursuit son développement et lance WeAdventures. « Ce sont des voyages en petits groupes pour des voyageurs solos », précise Charlotte Bocquet.
En 2026, Travelbase propose également de nouvelles destinations. « Dernièrement, nous avons lancé le Kirghizistan : c’est un pays incroyable mais compliqué en termes de logistique », souligne Charlotte Bocquet.
Travelbase renforce également sa présence en Afrique avec le rachat de Road Trip Africa. « L’Afrique est pour nous un continent avec un beau potentiel, mais où il n’est pas toujours simple de trouver une voiture de location fiable, le bon itinéraire ou les logements.
Road Trip Africa, c’était une super opportunité, puisqu’ils gèrent une flotte de voitures dans quatre pays : Madagascar, le Kenya, l’Ouganda et la Namibie. Nous proposons déjà des voyages sur ces trois dernières destinations. Nous conservons leurs bureaux, leurs employés et allons poursuivre leur activité. Leur flotte servira aussi à développer nos voyages sur Travelbase. »
En 2026, Travelbase propose également de nouvelles destinations. « Dernièrement, nous avons lancé le Kirghizistan : c’est un pays incroyable mais compliqué en termes de logistique », souligne Charlotte Bocquet.
Travelbase renforce également sa présence en Afrique avec le rachat de Road Trip Africa. « L’Afrique est pour nous un continent avec un beau potentiel, mais où il n’est pas toujours simple de trouver une voiture de location fiable, le bon itinéraire ou les logements.
Road Trip Africa, c’était une super opportunité, puisqu’ils gèrent une flotte de voitures dans quatre pays : Madagascar, le Kenya, l’Ouganda et la Namibie. Nous proposons déjà des voyages sur ces trois dernières destinations. Nous conservons leurs bureaux, leurs employés et allons poursuivre leur activité. Leur flotte servira aussi à développer nos voyages sur Travelbase. »
Une ambition de leadership en Europe
Dans un contexte international incertain, Travelbase reste globalement stable.
« L’Asie ne concentre pas le plus gros de nos volumes. Nous avons annulé nos départs pour Oman et la Jordanie prévus au printemps.
En revanche, nous sentons une anxiété de la part des clients à prendre l’avion. Nous recevons beaucoup de questions sur nos conditions d’annulation ou de report en cas de problème avec l’escale ou si l’avion était annulé », note Charlotte Bocquet.
Malgré cela, la croissance se poursuit, avec une hausse de 20 % enregistrée l’an dernier. L’objectif à moyen terme est clair : s’imposer comme un acteur majeur du tourisme d'aventure en Europe.
« L’Asie ne concentre pas le plus gros de nos volumes. Nous avons annulé nos départs pour Oman et la Jordanie prévus au printemps.
En revanche, nous sentons une anxiété de la part des clients à prendre l’avion. Nous recevons beaucoup de questions sur nos conditions d’annulation ou de report en cas de problème avec l’escale ou si l’avion était annulé », note Charlotte Bocquet.
Malgré cela, la croissance se poursuit, avec une hausse de 20 % enregistrée l’an dernier. L’objectif à moyen terme est clair : s’imposer comme un acteur majeur du tourisme d'aventure en Europe.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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