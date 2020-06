Aveyron : Arvieu, un village où personne n’a envie de partir !

Gilles, le maire, flanqué de ses deux adjoints, fait face à une trentaine de participants et autant de chaises vides. Ça grince un peu des dents. On attendait plus de monde.



Au diable le micro, les ateliers, l’organisation prévus ! On resserre les rangs, on forme cercle et les commissions prennent la parole.



Difficultés, avancées, conclusions, propositions, les débats s’engagent, les langues se délient, tout le monde prend la parole. Une saine énergie anime l’assemblée.



Si la dynamique fonctionne, c’est parce qu’il règne à Arvieu une attitude résolument tournée vers le futur. Parce qu’ici, personne n’a envie de partir !



À Caplongue, l’un des trois villages qui compose la commune, le comité des fêtes a organisé un repas pour la soirée. Pas d’événement particulier à célébrer, non, ici on fait la fête pour le simple plaisir d’être ensemble.



Quelques grillades de brebis fournies par un paysan du coin, un peu de bière micro-brassée par Jean-Charles, le fils de l’ancien maire et de l’institutrice, des bottes de paille pour délimiter l’espace et la terrasse du bar des gens, épicentre de la fête.



Jean-Marc, le patron, a les yeux qui pétillent lorsqu'il me retrace les hauts faits du comité des fêtes.



Les trois mille personnes réunies sur la place du village à l’occasion de Cap festival, Cap môme, sa déclinaison enfants, les chapiteaux montés dans les champs, les concerts organisés sous la grange… Des événements organisés à l’huile de coude mais où artistes et public passaient ensemble un moment magique.



Y a de quoi être fier ! « Fier ? Non, on n’est pas fier, on est heureux ! »