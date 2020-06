Avignon : les guides-conférenciers manifestent devant le Palais des Papes

"Notre métier est connu mais mal reconnu : guide conférencier.e.s est un vrai métier, ce n’est pas un job d’été. Nous ne travaillons pas toute l’année car nous dépendons de la demande touristique et notre salaire annuel se fait sur les quelques mois de cette saison touristique. Or, cette année est une année blanche.



Nous avons des statuts variés : salarié.e.s, vacataires, free lance, micro-entrepreneu.rs/ses. Aujourd’hui, beaucoup de salarié.e.s ne bénéficient pas du chômage partiel, et pour les autres, les aides de l’état compensent à peine les pertes de revenus crées par cette crise."

A Avignon, les guides-conférenciers d'Avignon ont décidé de faire entendre leurs voix. Dans un manifeste ils expliquent :