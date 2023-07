Avoir covid : "Thaï Airways remboursera tout le monde"🔑

Nous avons connu des taux de remplissage proches du 100% à la fois en business et en classe économique, et cela malgré des tarifs élevés.



Le prix du kérosène et le manque de capacité ont mécaniquement fait augmenter le prix.



Il est vrai aussi que c’est une opportunité pour restaurer également nos comptes, faire rentrer de l’argent après les années très difficiles liées au Covid.



Sur juillet et août, nos taux de remplissage sont à environ un peu moins de 90% , ce qui est très bien. Le revenu est donc très bon et la demande reste très forte sur le marché français.

Sur octobre, novembre et décembre, nous devons être pour l’instant aux alentours de 65% de taux de remplissage ce qui reste correct, mais nous avons ce phénomène de vente de dernière minute qui perdure.



À chaque fois nous constatons que les taux de remplissage semblent être en-dessous de ce que l’on attend et tout à coup ça se remplit. C’est le problème que nous avons en termes de visibilité.