BCD Travel : Quel degré de satisfaction des voyageurs pour l’aérien ?

« Lors de

auprès des acheteurs sur la politique de voyage, nous avons constaté que près d'un quart des acheteurs considèrent rendre leur politique plus durable comme une priorité »

« Cependant, cette enquête montre que les voyageurs eux-mêmes ne priorisent pas la durabilité de la même manière. Les gestionnaires de voyage peuvent influencer le comportement de leurs voyageurs en encourageant ou en imposant des mesures durables, qui vont souvent de pair avec le bien-être des voyageurs. Par exemple, les vols directs sont plus durables et moins stressants pour les voyageurs. Bien qu'ils puissent coûter plus cher, les vols directs génèrent moins d'émissions que les vols avec escale. D'autre part, bien que la classe affaires soit plus confortable pour les voyageurs, elle n'est peut-être pas l'option la plus durable. Prioriser uniquement les voyages essentiels et choisir la classe affaires pour ces trajets peut trouver un juste équilibre, bénéfique à la fois pour le bien-être des voyageurs et la durabilité. »



Le comportement le plus adopté par les voyageurs en matière de durabilité est de choisir. Environ trois sur dix visitent plusieurs destinations lors d'un même voyage, utilisent les transports en commun pour se rendre à l’aéroport ou remplissent leur propre bouteille d’eau. Ces comportements contribuent à réduire les émissions et les déchets.Malgré tout, très peu de voyageurs sélectionnent des vols générant de plus faibles émissions de carbone, et seulement 16 % tentent de voyager moins., a déclaré Olivia Ruggles-Brise, vice-présidente de la durabilité chez BCD.