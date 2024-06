Valérie Sasset (BCD Travel) : la SNCF, un vrai faux partenaire ?

« Oui, il y aura une surcharge ,

Selon les acteurs, est-ce qu’il s’agira d’un transaction fee plus élevé ou d’une ligne NDC, je n'en sais rien, mais oui, ça sera plus cher que votre transaction fee actuelle. Mais ça devrait être moins cher que le billet surchargé par la compagnie , puisque le jour où ils vont arrêter le private channel, il y aura une surcharge qui sera mise en place. »

« Actuellement, quand on réserve un billet d'avion, on perçoit quelque chose du GDS. Quand on passe sur le NDC, on ne perçoit plus rien, voire on paye. Donc c'est simplement cette différence-là »

A partir du moment où il y a un changement dans ces revenus, on est obligé de répercuter pour garder une rentabilité plus ou moins équivalente. »

« C'est un changement majeur des conditions de marché. D'ailleurs, il n'y a pas que les TMC qui appliqueront un prix différent. Il y a aussi les OBT. »

« Nous allons leur demander de signer une demande, un accord, un avenant qui fait qu'ils vont accepter ou pas de passer sur le NDC. S'ils n'acceptaient pas les avenants, dans ce cas-là, ils subiraient des surcharges des compagnies aériennes »

« Notre métier est de rendre plus simple un monde qui est de plus en plus compliqué, qui se fragmente avec tout un tas d'acteurs nouveaux, qui rentrent dans notre écosystème, dans l'écosystème des déplacements et de la mobilité. Je trouve qu'on est plutôt bien outillé pour le moment pour faire face à cela »

Valérie Sasset a été invitée à répondre à une question de Charles Brochet , Travel Manager au Crédit Agricole, sur l’impact de NDC sur les fees des agences.répond Valérie Sasset., explique Valérie Sasset.BCD Travel ne va pas passer de façon unilatérale ses clients sur NDC., précise la DG France.Ainsi chaque acteur de la chaîne du voyage d'affaires répercute ses développements.Il faudra patienter jusqu’au 1er janvier 2025 pour obtenir la réponse… si tout va bien., conclut Valérie Sasset.