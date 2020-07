BLB Tourisme reçoit ses premiers groupes "post-confinement"

Un grand moment de joie pour les équipes du DMC France et ses partenaires, notamment les guides, enthousiastes de retourner enfin sur le terrain.



Ces deux prestations ont pris en compte les gestes barrières et autres mesures sanitaires : port du masque obligatoire à bord des autocars, port du masque au restaurant pour les déplacements et entrée par sous-groupes de 10.



" Nos guides ont commencé les journées avec le rappel des consignes. La plupart de nos visites se sont déroulées en extérieur, dans un environnement propice à la distanciation sociale qui a permis à nos clients de lever un peu le masque ", précise Bénédicte Le Brun.



Un vrai soulagement pour l'agence, après des mois d'incertitude et d’annulations en cascade.