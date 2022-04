Bali & les voyageurs internationaux : des retrouvailles réussies !

Il faudra probablement un peu de temps et un soupçon d’indulgence pour que la machine se remette en route de manière optimale, mais la motivation est bien présente ! Et n’est-ce pas le principal ?

Mister Paradise et nos collaborateurs du bureau de Sanur continuent de visiter chaque établissement partenaire afin d’y effectuer un état des lieux et garantir la qualité des services en cette reprise d’activité.



À ce titre, Marie Joubert, manager du bureau en France, prépare ses valises afin de rejoindre pour quelques mois les équipes balinaises et se lancer, tête dans le guidon, sur l’accueil de vos clients et la préparation de nouvelles productions.



Des chiffres et des nouvelles encourageantes qui prouvent que Bali n’a pas fini de faire rêver les voyageurs !