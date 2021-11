Appli mobile TourMaG



Balkania Tour, Réceptif Serbie Découvrez la Serbie avec Balkania Tour

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Membre centrale de l’ex-Yougoslavie, la Serbie est un pays encore relativement méconnu souffrant toujours de l’image médiatique dressée au cours des années 1990. Pourtant, elle n’a rien à envier aux autres pays d’Europe centrale et du Sud-Est en terme de tourisme.

Rédigé par DMCmag le Lundi 22 Novembre 2021

DESTINATIONS :



> BULGARIE

> ROUMANIE

> SERBIE



Date de création :

2005

> SERBIE2005

Balkania Tour

Pensez à indiquer la référence DMCmag dans toutes vos demandes.

MAYNARD Dimitri

4400 Pazardzhik (Bulgarie)

10 rue Tsar Shishman

dimitri@balkania-tour.comom

www.balkania-tour.com











Riche d’une histoire millénaire et de nombreux sites archéologiques ayant donné leurs noms à de grandes cultures (Lepenski Vir, Vinča, Starčevo), la Serbie moderne tire son identité historique de plusieurs peuples qui l’ont façonnée au fil du temps : les celtes Scordisques qui fondèrent Belgrade, les romains et les Serbes au cours du Moyen Âge.



Venir en Serbie, c’est visiter plus d’un pays à la fois. Située à la frontière entre l’Empire Austro-Hongrois des Habsbourg et l’Empire Ottoman, la Serbie offre une véritable mosaïque d’influences et de cultes : les hongrois catholiques à Sombor et Subotica, les roumains orthodoxes à Vršac, les slovaques à Kovačica, les musulmans dans le Sud-Ouest du pays et les serbes eux-mêmes orthodoxes.

Ainsi en quelques heures de route seulement, le paysage culturel change du tout au tout faisant de la Serbie une destination unique en son genre en Europe.





Outre cette longue et riche histoire et cette grande diversité culturelle, la Serbie regorge de paysages naturels qui enchanteront les amoureux de randonnées et de balades.

Découvrez le parc national du Đerdap où le cours du Danube est à la fois à l’apogée de sa largeur et si étroit que l’on touche presque du doigt la rive roumaine. Explorez le parc national de la Tara et le canyon d’Uvac pour y voir ours, loups et vautours fauves en toute liberté, à l’état sauvage. Parcourez la réserve naturelle de Deliblatska peščara, unique désert à être situé en Europe. Tous ces paysages et bien d’autres font de la Serbie une destination de choix pour les passionnés de nature.





Mais rien n’est plus remarquable en Serbie que les serbes eux-mêmes. Leur générosité et leur authenticité se voit dans tous les aspects de la vie quotidienne : lors des fêtes de famille, des fêtes traditionnelles qui résonnent au son des tamburaši si chers au cœur d’Emir Kusturica et plus généralement par leur sens de l’accueil et de l’hospitalité qui riment avec une table abondante en plats et boissons.



Loin d’un tourisme de masse, la Serbie est la destination idéale pour un séjour dépaysant et riche en découvertes. Seul, en couple, entre amis ou en famille, la Serbie est prête à vous révéler son vrai visage pour que vous repartiez avec des souvenirs indélébiles. Ce sont ces souvenirs que nous souhaitons vous offrir.



Riche d’une histoire millénaire et de nombreux sites archéologiques ayant donné leurs noms à de grandes cultures (Lepenski Vir, Vinča, Starčevo), la Serbie moderne tire son identité historique de plusieurs peuples qui l’ont façonnée au fil du temps : les celtes Scordisques qui fondèrent Belgrade, les romains et les Serbes au cours du Moyen Âge.Venir en Serbie, c’est visiter plus d’un pays à la fois. Située à la frontière entre l’Empire Austro-Hongrois des Habsbourg et l’Empire Ottoman, la Serbie offre une véritable mosaïque d’influences et de cultes : les hongrois catholiques à Sombor et Subotica, les roumains orthodoxes à Vršac, les slovaques à Kovačica, les musulmans dans le Sud-Ouest du pays et les serbes eux-mêmes orthodoxes.Ainsi en quelques heures de route seulement, le paysage culturel change du tout au tout faisant de la Serbie une destination unique en son genre en Europe.Outre cette longue et riche histoire et cette grande diversité culturelle, la Serbie regorge de paysages naturels qui enchanteront les amoureux de randonnées et de balades.Découvrez le parc national du Đerdap où le cours du Danube est à la fois à l’apogée de sa largeur et si étroit que l’on touche presque du doigt la rive roumaine. Explorez le parc national de la Tara et le canyon d’Uvac pour y voir ours, loups et vautours fauves en toute liberté, à l’état sauvage. Parcourez la réserve naturelle de Deliblatska peščara, unique désert à être situé en Europe. Tous ces paysages et bien d’autres font de la Serbie une destination de choix pour les passionnés de nature.Mais rien n’est plus remarquable en Serbie que les serbes eux-mêmes. Leur générosité et leur authenticité se voit dans tous les aspects de la vie quotidienne : lors des fêtes de famille, des fêtes traditionnelles qui résonnent au son des tamburaši si chers au cœur d’Emir Kusturica et plus généralement par leur sens de l’accueil et de l’hospitalité qui riment avec une table abondante en plats et boissons.Loin d’un tourisme de masse, la Serbie est la destination idéale pour un séjour dépaysant et riche en découvertes. Seul, en couple, entre amis ou en famille, la Serbie est prête à vous révéler son vrai visage pour que vous repartiez avec des souvenirs indélébiles. Ce sont ces souvenirs que nous souhaitons vous offrir.







Groupes

Voyages sur-mesure

Autotour

Culture et patrimoine

Excursions

Œnotourisme

Sport











UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS





Filip KANEV

Tel : +359/887 111 422

kanev@balkania-tour.com



Destination : BULGARIE







Damien MORTIER

Tel : +33/6 09 85 83 52

dmortier@balkania-tour.com



Destination : BULGARIE







Reni LAZEVA

Tel : +359/883 711 422

reneta@balkania-tour.com



Destination : BULGARIE







Emese BARTI

Tel : +40/741 216 150

epeto@balkania-tour.com



Destination : ROUMANIE







Dimitri MAYNARD

Tel : +381/6 44 30 92 04



Destination : SERBIE + MONTÉNÉGRO Tel : +359/887 111 422Destination : BULGARIETel : +33/6 09 85 83 52Destination : BULGARIETel : +359/883 711 422Destination : BULGARIETel : +40/741 216 150Destination : ROUMANIETel : +381/6 44 30 92 04 dimitri@balkania-tour.com Destination : SERBIE + MONTÉNÉGRO

Autres articles Balkania Tour, Réceptif Bulgarie

Balkania Tour, Réceptif Roumanie

Get your Group débarque sur DMCMag

Get your Group, agence réceptive franco-allemande pour l‘Europe centrale

Costa Rica : Arawak Expérience rejoint DMCMag

Lu 15 fois

Notez