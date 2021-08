Barceló ouvre un nouvel hôtel à Minorque

Le groupe hôtelier vient tout juste d’ouvrir un établissement nouvellement construit : l’hôtel Barceló Nura de 128 chambres, dont 45 avec piscine semi-privée, dans la municipalité de Sant Lluís au sud de l’île de Minorque.



Le projet architectural et de décoration intérieure est signé par FG Arquitectes et les architectes d'intérieur, Mireia Vila et Miquel Pol.



Le complexe dont le montant de l'investissement se monte à 20 M€, se compose d'un grand solarium, de trois piscines et de deux restaurants.