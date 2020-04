Béarn Pyrénées et Pays basque : plus de 400 séjours offerts aux soignants

Soupçons en Jurançon

Le 24 mars dernier, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque initiait l’opération #Le ReposDesHeros. Par solidarité pour les soignants mobilisés chaque jour en France et pour soutenir les professionnels du tourisme du 64, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques du Département des Pyrénées Atlantiques offre aux soignants 200 « bons vacances » en Béarn Pyrénées et Pays basque. L’opération prend de l’ampleur. S’ajoutent les partenaires : «» et les éditions du guide Michelin qui rejoignent notre démarche.Ce sont aujourd’huiqui seront offerts aux soignants.