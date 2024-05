Bedsonline : une offre dédiée aux agents de voyages

Depuis sa création, Bedsonline a toujours privilégié la qualité de son offre et a toujours placé l'expérience utilisateur au cœur de ses développements. Ces caractéristiques se reflètent parfaitement dans les récentes mises à jour de sa plateforme.

● Les utilisateurs peuvent désormais naviguer entre les onglets au cours d'une même session, facilitant ainsi la possibilité d'effectuer plusieurs recherches simultanément.

● Les agents peuvent désormais filtrer les résultats par capacité de chambre au cours d'une seule recherche, ce qui simplifie le processus de comparaison et de sélection de chambres de différentes capacités.

● L'introduction d'une carte interactive fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur les lieux d'hébergement et les attractions à proximité.

● Bedsonline a ajouté la possibilité de trier les résultats de la recherche par prix, catégorie et avis des clients sur Tripadvisor, ce qui permet aux clients de trouver encore plus facilement des offres adaptées.

● Le moteur de réservation a été optimisé pour assurer la compatibilité sur tous les écrans, y compris les appareils mobiles.



L'ensemble de ces améliorations contribue à une expérience de vente plus fluide et plus intuitive pour les agents de voyages, permettant une plus grande flexibilité et une plus grande efficacité dans leur processus de réservation.