Benjamin Smith (Air France-KLM) : "Devenir le Groupe leader en Europe !"

Pour la première fois en 18 mois de gouvernance du groupe Air France-KLM, Benjamin Smith s’est prêté, mardi 21 janvier 2020 au Centre Pompidou à Paris, à la tradition des vœux à la presse.



Un court discours dans lequel le PDG du groupe franco-néerlandais a réaffirmé son ambition de devenir le groupe leader de l’aérien en Europe et a montré son optimisme dans la décennie qui s’ouvre.



« Nous avons défini une nouvelle ambition pour notre groupe : celle de devenir le groupe leader du transport aérien en Europe » , a-t-il lancé, mettant en avant le chemin parcouru ces derniers mois : une trentaine d’accords signés avec les salariés, une sérénité sociale quasiment retrouvée, une gouvernance du groupe simplifiée et les investissements en matière de rationalisation et de modernisation des flottes.



L’occasion lui a ensuite été donnée de revenir sur les grands défis qui ont agité le secteur en 2019 et qui continueront de le faire en 2020.



Pêle-mêle, il a été question de l’urgence écologique, du climat social en France et de son impact sur l’économie du pays, du Brexit, des contextes politiques instables comme en Iran...



« Malgré tout, force est de constater que le trafic continue de croître et qu’Air France-KLM a enregistré en 2019 le plus grand nombre de clients de son histoire avec 104 millions de personnes qui ont choisi de voler sur KLM, Air France, ou Transavia » , s’est aussi réjoui l’ex-dirigeant d’Air Canada arrivé en France à l’été 2018.



« En 2020, le contexte ne sera pas fondamentalement différent. L’année sera pleine de challenges que le Groupe Air France KLM saura relever » , a reconnu Benjamin Smith, précisant qu'il abordait l’année « avec confiance » .