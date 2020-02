Bienvenue dans un monde de "sous tourisme"

Sauf que le battement d’aile du papillon n’en a pas fini de nous précipiter dans la tourmente.



Ce dimanche matin de février, nous apprenons que l’Italie, notre voisine est désormais touchée par l’épidémie de Coronavirus si redoutée.



Et pas n’importe quelle Italie : la Lombardie (près de 10% du CA de l’économie italienne), la Vénétie (30 millions de visiteurs pour la seule cité des Doges), la Toscane, la Sicile…



Confinement, fermeture des écoles, universités, musées, lieux de loisirs et même de la prestigieuse Scala de Milan. Annulation des parades de carnaval… Un remake de « Mort à Venise » en train de se dérouler sur la lagune sous nos yeux ahuris (sans le talent de Visconti !).



Et de nouveau, après l’aqua alta , le spectre du "sous tourisme" qui se profile. A Venise, on parle de cascades d’annulations.



A Paris, le président de la CCI évoque pour les touristes chinois 100% de baisse de réservation sur le mois de février et 80% sur le mois de janvier.



Certes, tant qu’il ne s’agit que de diminution des visiteurs chinois qui, rappelons-le, ne sont qu’environ 2.2 millions, le problème est gérable. Seuls les commerces ayant imprudemment misé sur une clientèle unique sont pénalisés.



Mais désormais, ce sont nos premières clientèles, les Européens, qui eux aussi sont sur leurs gardes.



Le serveur d’Easyjet, le standard d’Opodo ont croulé toute la semaine sous les demandes de reports et d’annulations. Lesquelles, compte tenu de l’absence de mesures nationales, ne sont pas satisfaites.



Ce qui ne veut pas dire pour autant que les Européens s’envoleront tout de même vers les destinations fragilisées. Mieux vaut perdre ses billets plutôt que d’être contaminés !



Pire ! L’attentisme semble de rigueur. Où partir ? Et où ne pas partir ? Deux questions sans réponse témoignant du désarroi ambiant d’autant plus prégnant que les nouvelles sont floues, parfois contradictoires, sans parler des fake news !